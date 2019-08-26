В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей. Об этом заявил следователь в ходе заседания Мосгорсуда, передаёт РИА Новости.

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

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