По данным экзитпола на выборах президента Украины побеждает ЗеленскийНовостиВолгограда.ру 14:28

На Украине завершилось голосование во втором туре на выборах президента страны. Зеленский набирает 73,2% голосов, Пётр Порошенко — 25,3%, сообщает RT со ссылкой на данные экзитпола.

По данным экзитпола на выборах президента Украины побеждает Зеленский

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