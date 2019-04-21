Политика
По данным экзитпола на выборах президента Украины побеждает ЗеленскийНовостиВолгограда.ру 14:28
На Украине завершилось голосование во втором туре на выборах президента страны. Зеленский набирает 73,2% голосов, Пётр Порошенко — 25,3%, сообщает RT со ссылкой на данные экзитпола.
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Политика
«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео
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Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
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Обновлено в 08:43
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В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».
Обновлено в 17:51
Происшествия
В США два человека погибли при крушении небольшого самолета
Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.
Обновлено в 17:30
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Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Политика
WP: США отказались от исключений по иранским санкциям
США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:07
Гаджеты
Samsung откладывает запуск складного смартфона Galaxy Fold в Китае
Как сообщает инсайдер Ice Universe, компания Samsung отменила два мероприятия, которые связаны с запуском нового складного смартфона Galaxy Fold на территории Китая.
Обновлено в 16:58
Транспорт
Росстандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей
Росстандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей Приказом Росстандарта № 144-СТ с 1 мая 2019 года в действие вводится новый ГОСТ 58398, регулирующий применение "экспериментальных средств организации дорожного движения".
Обновлено в 17:53
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
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Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Общество
Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях
В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР
Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".
Обновлено в 19:21
Общество
Эксперт предложил ЦИК провести референдум по вопросу захоронения Ленина
Всероссийский референдум по вопросу возможного захоронения тела Владимира Ленина в 2019 году предложил провести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, эксперт направил в ЦИК России.
Обновлено в 19:52
Футбол
«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рождения
Обновлено в 19:01
Политика
Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке
Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:14
Космос
SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon
Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
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«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 10:24
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла
Обновлено вчера в 23:57
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В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
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