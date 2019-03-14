Армия и оружие

По Тель-Авиву из сектора Газа выпустили две ракетыРоссийская газета вчера в 15:44

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - уточнили военные.
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Израильская авиация атаковала около 100 целей в секторе Газа

Известия03:18

Израиль и Сектор Газа обменялись ракетными ударами. Видео

Дождь05:08

Израиль начал наносить удары по целям в секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

BFM.ruвчера в 19:58

В Израиле перехватили три запущенные из сектора Газа ракеты

Газета.Ru02:06

Израиль атаковал около 100 целей в секторе Газа

RT на русском01:12

СМИ: палестинцы решили отменить «Марш возвращения» на границе сектора Газа 15 марта

ТАСС04:53

Израиль атаковал около ста целей в Газе в ответ на обстрел Тель-Авива

РИА Новости00:58
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Происшествия

При нападении на две мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек

В городе Крайстчерч, Новая Зеландия, четыре человека задержаны по подозрению в причастности к нападению на две мечети.
Обновлено в 01:36
Экономика

В Центробанке предупредили о росте цен

Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2 процента — с 5 процентов в январе.
Обновлено в 02:39
Политика

ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе

О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Москве мужчина погиб, выпав из окна 30-го этажа офиса «Газпрома»

Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" на юге Москвы, от полученных травм он скончался на месте.
Обновлено в 04:41
Общество

Строительство завода на Байкале приостановлено

Строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья

Вечером 14 марта на канале Mash появилась информация об отеке мозга певицы, осложненном двусторонней пневмонией.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею

На Красной площади в четверг, 14 марта, был задержан мужчина, который облил маслом брусчатку, пытаясь прорваться к Мавзолею Владимира Ленина.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В торговом центре на западе Москвы произошла массовая драка

Массовая драка произошла в четверг, 14 марта, в торговом центре «Кунцево-Плаза» на западе Москвы.
Обновлено в 03:55
Авто

Tesla представила новый электрокроссовер Model Y

Tesla представила электрокроссовер-внедорожник Model Y, он уже доступен для предзаказа, но серийное производство еще не началось, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 03:27
Политика

Делегаты из Франции увидели радость Крыма от возвращения в Россию

Члены французской делегации в пятницу поздравили жителей Крыма с пятилетием воссоединения полуострова с РФ.
Обновлено в 04:49
Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян

Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди российских игроков, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:57
Экономика

Газпромбанк передаст долю в «Еврофинанс Моснарбанке» Росимуществу

Газпромбанк собирается передать свою долю в "Еврофинанс Моснарбанке" Росимуществу.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Одному из стрелков в Новой Зеландии предъявлено обвинение в убийстве

Одному из четверых стрелков, арестованных по обвинению в нападении на мечети в городе Крайстчерч, предъявлено обвинение в убийстве.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Врач запретил называть Маугли найденную в московской квартире девочку

Главный врач Тушинской больницы Москвы Исмаил Османов призвал прекратить называть "Маугли" девочку, которую на этой неделе обнаружили в замусоренной квартире на севере столицы.
Обновлено в 03:10
Общество

«Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы по итогам зимы

Обновлено в 01:35
Политика

Boeing приостановил поставки 737 MAX

Компания Boeing приостановила поставки своих самых продаваемых самолетов 737 MAX 8 и 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление производителя.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Суд оставил задержанного за шпионаж Пола Уилана под арестом

Иностранец останется в СИЗО до 28 мая Мосгорсуд подтвердил законность ареста подозреваемого в шпионаже гражданина четырех стран Пола Уилана, оставив без изменений постановление Лефортовского суда.
Обновлено вчера в 09:14
Космос

Корабль «Союз МС-12» состыковался с МКС

Прошлая попытка Овчинина и Хейга попасть на МКС завершилась неудачей — 11 октября 2018 года произошла авария, из-за чего их корабль приземлился через 20 минут после начала полета.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика

Reuters узнал о пошаговом плане российских банков на случай санкций

Крупнейшие российские банки разрабатывают схему действий на случай, если в отношении кого-то из них будут введены санкции.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Глава МИД Германии заявил, что шансы на сохранение ДРСМД плохие

Несмотря на угрозу для безопасности Европы, шансы на сохранение ДРСМД с реалистической точки зрения выглядят плохо, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Снаряд времен ВОВ нашли на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы нашли снаряд, который, предположительно, относится ко времени Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Магадане осудили женщину, морившую голодом приемного сына

К шести годам лишения свободы приговорил суд жительницу Магаданской области, которая несколько лет морила голодом своего приемного сына.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Шедшее с Украины судно село на мель в Керченском проливе

Шедшее из украинского Мариуполя в Италию судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Росморречфлота.
Обновлено вчера в 14:06
Религия

Патриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева

Обновлено в 04:15
Происшествия

Вице-губернатор Приморья ушел в отставку

Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую 3,5 месяца назад воронежскую школьницу

Ученица воронежской школы № 11 бесследно исчезла после уроков 30 ноября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Саратове сгорел вагон трамвая

Вагон трамвая в пятницу сгорел в Саратове, находясь на маршруте, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

В Совбезе заявили о стягивании войск НАТО к российским границам

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью газете «Красная звезда» заявил, что Североатлантический альянс стягивает свои войска к российским границам.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Пассажиры устроили бунт на борту из-за нежелания лететь в Дубай

Пассажиры самолета, летевшего из Дубая в Дагестан, опротестовали решение пилота не садиться в Махачкале из-за тумана; в связи с плохими погодными условиями командир воздушного судна собирался вернуться в Арабские Эмираты.
Обновлено в 05:10
Общество

Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года.
Обновлено вчера в 12:12
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