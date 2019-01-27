По Крымскому мосту пустят пригородные поездаРоссийская газета 04:37

Пригородные поезда планируется запустить по Крымскому мосту по маршруту Феодосия - Анапа, сообщили РИА Новости во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

с чего всё началось

После ввода в строй железнодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и Крымом начнут курсировать пригородные поезда. Планируется запустить четыре пары электричек между Анапой и Феодосией.

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