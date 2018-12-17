Транспорт
Названа дата начала продаж железнодорожных билетов в Крым
Названа дата начала продаж железнодорожных билетов в КрымРБК12:42
Продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым, которые будут курсировать по Крымскому мосту, откроется 9 декабря 2019 года. Об этом на заседании комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма заявил гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, сообщает ТАСС.
РБК12:42
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