Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высмеял победителя Игр-2002 Алексея Ягудина за участие в корпоративном мероприятии, которое прошло в развлекательном комплексе, на котором занимается академия Плющенко, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ruвчера в 08:51
с чего всё началось
Ранее Плющенко в своем Instagram разместил запись, назвав коллегу «беспринципным мальчуганом» и «незваным гостем», после того как Ягудин в коммерческих целях выступил в развлекательном комплексе, где работает академия фигурного катания «Ангелы Плющенко».ФАНвчера в 17:18
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Алексей Ягудин – о критике Плющенко: « Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь – он только мой»
Спорт-Экспрессвчера в 15:39
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