с чего всё началось

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высмеял победителя Игр-2002 Алексея Ягудина за участие в корпоративном мероприятии, которое прошло в развлекательном комплексе, на котором занимается академия Плющенко, сообщает "Советский спорт".

Плющенко высмеял Ягудина за катание на корпоративе

Футбол Футбол Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией» Бекао из-за травмы в матче с «Ахматом» покинул поле на электрокаре, однако вернулся в игру и остался на поле до конца матча.

Футбол Футбол «Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом» "Урал" выложил в социальные сети видео из раздевалки, на котором видно, как футболисты празднуют сенсационную победу над "Локомотивом", передает "Советский спорт".

Спорт Спорт Бойкова и Козловский захватили лидерство на Гран-при Франции

Баскетбол Баскетбол «Голден Стэйт» разгромил «Портленд» и прервал серию из 4 поражений Еще 31 балл заработал Клэй Томпсон. У «Портленда» 23 очка набрал Дэмьен Лиллард. «Уорриорз» прервали серию из четырех поражений.

Футбол Футбол УЕФА опроверг слухи о положительном допинг-тесте футболиста Рамоса В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на слухи о положительной допинг-пробе капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

Спорт Спорт Кулижников досрочно закончил выступление на этапе КМ в Томакомае Двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников досрочно завершил выступление на этапе Кубка мира в Томакомае (Япония).

Футбол Футбол Моуринью: думаю, к концу года «Манчестер Юнайтед» будет в топ-4 АПЛ Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «красные дьяволы» способны попасть в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги в конце 2018 года.

Футбол Футбол Гвардиола: «Манчестер Сити» не собирается приобретать игроков в январе Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не собирается приобретать игроков в предстоящее трансферное окно, которое откроется в январе 2019 года.

Футбол Футбол Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир Защитник «Барселоны» Жерар Пике, владелец инвестиционной компании Kosmos, поделился коммерческими планами.

Баскетбол Баскетбол ЦСКА обеспечил сенсацию года в Евролиге – проиграл «Будучности» Армейцы настраивались на очередную победу и уже предвкушали единоличное лидерство в Евролиге (днем ранее «Реал» проиграл «Олимпиакосу»).

Футбол Футбол Бразильский клуб намерен купить Педро Рошу у «Спартака» Несколько бразильских клубов заинтересованы в нападающем «Спартака» Педро Роше, но красно-белые не готовы отпускать 24-летнего футболиста в Бразилию на правах аренды, сообщает Globo Esporte.

Хоккей Хоккей «Даллас» обыграл «Оттаву», Радулов сделал две передачи Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал 2 результативные передачи, также в его активе показатель полезности «+1», 7 бросков в створ за 19 минут и 42 секунды, проведённых на льду.