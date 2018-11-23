Спорт

Плющенко и Ягудин не поделили лед в Instagram
Известия
вчера в 20:40

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram высмеял победителя Игр 2002 года Алексея Ягудина за участие в корпоративе. Оказалось, что мероприятие, в котором принял участие Ягудин, проходило в развлекательном комплексе, в котором тренируются юные фигуристы академии Плющенко.
Известиявчера в 20:40
с чего всё началось
Ранее Плющенко в своем Instagram
 разместил запись, назвав коллегу «беспринципным мальчуганом» и «незваным гостем», после того как Ягудин в коммерческих целях выступил в развлекательном комплексе, где работает академия фигурного катания «Ангелы Плющенко».
ФАНвчера в 17:18

Подробнее о событии

Ягудин: мне не важно, чей лёд, когда я на нём катаюсь, — он только мой

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Алексей Ягудин: «Разве этот каток принадлежит Плющенко?»

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Lenta.ruвчера в 14:34

Плющенко высмеял Ягудина за катание на корпоративе

Газета.Ruвчера в 08:51
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Алексей Ягудин
Российский фигурист
Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
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Евгений Плющенко
Российский фигурист
Российский фигурист, выступавший в мужском одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров и десятикратный чемпион России. Делит с Йиллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в фигурном катании.
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