с чего всё началось

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram высмеял победителя Игр 2002 года Алексея Ягудина за участие в корпоративе. Оказалось, что мероприятие, в котором принял участие Ягудин, проходило в развлекательном комплексе, в котором тренируются юные фигуристы академии Плющенко.

Плющенко и Ягудин не поделили лед в Instagram

Спорт Спорт Бойкова и Козловский захватили лидерство на Гран-при Франции

Футбол Футбол Гвардиола: «Манчестер Сити» не собирается приобретать игроков в январе Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не собирается приобретать игроков в предстоящее трансферное окно, которое откроется в январе.

Баскетбол Баскетбол ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге, уступив «Будучности» ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а Будучность, одержавшая всего вторую победу в турнире, расположилась на 13-й строчке.

Футбол Футбол Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.

Спорт Спорт Кулижников досрочно закончил выступление на этапе КМ в Томакомае Двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, конькобежец Павел Кулижников досрочно завершил выступление на этапе Кубка мира в Томакомае (Япония).

Баскетбол Баскетбол «Орландо» проиграл «Денверу» в матче НБА "Орландо Мэджик", за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, проиграл на выезде "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Футбол Футбол Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, владеющий инвестиционной компанией Cosmos, сообщил о намерениях приобрести футбольный клуб и создать новый турнир.

Футбол Футбол Бразильский клуб намерен купить Педро Рошу у «Спартака» Несколько бразильских клубов заинтересованы в нападающем «Спартака» Педро Роше, но красно-белые не готовы отпускать 24-летнего футболиста в Бразилию на правах аренды, сообщает Globo Esporte.

Хоккей Хоккей Флери назван первой звездой дня НХЛ В НХЛ назвали тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Хоккей Хоккей «Даллас» обыграл «Оттаву», Радулов сделал две передачи Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал 2 результативные передачи, также в его активе показатель полезности «+1», 7 бросков в створ за 19 минут и 42 секунды, проведённых на льду.

Футбол Футбол Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном» Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.

Спорт Спорт Колобков и Кожемяко пообещали сдать нормы ГТО Министр спорта России Павел Колобков и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко планируют сдать нормы ГТО.