Спорт
Плющенко и Ягудин не поделили лед в Instagram
Плющенко и Ягудин не поделили лед в InstagramИзвестиявчера в 20:40
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram высмеял победителя Игр 2002 года Алексея Ягудина за участие в корпоративе. Оказалось, что мероприятие, в котором принял участие Ягудин, проходило в развлекательном комплексе, в котором тренируются юные фигуристы академии Плющенко.
Известиявчера в 20:40
с чего всё началось
Ранее Плющенко в своем Instagram разместил запись, назвав коллегу «беспринципным мальчуганом» и «незваным гостем», после того как Ягудин в коммерческих целях выступил в развлекательном комплексе, где работает академия фигурного катания «Ангелы Плющенко».ФАНвчера в 17:18
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Алексей Ягудин – о критике Плющенко: « Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь – он только мой»
Спорт-Экспрессвчера в 15:39
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