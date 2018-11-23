с чего всё началось

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram высмеял победителя Игр 2002 года Алексея Ягудина за участие в корпоративе. Оказалось, что мероприятие, в котором принял участие Ягудин, проходило в развлекательном комплексе, в котором тренируются юные фигуристы академии Плющенко.

Плющенко и Ягудин не поделили лед в Instagram

Спорт Спорт Евгения Медведева рискует не попасть в финал Гран-при

Спорт Спорт Муштаков занял второе место на дистанции 500 метров в Томакомае Российский конькобежец Виктор Муштаков занял второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Томакомае (Япония).

Хоккей Хоккей Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Детройт» Россиянин набрал очки в четырех матчах подряд: в последней встрече с "Детройт Ред Уингз" он отличился голом и результативной передачей.

Футбол Футбол УЕФА опровергает обвинения в сокрытии положительных допинг-проб Рамоса УЕФА выступил с опровержением обвинений со стороны Football Leaks, который сообщил о том, что союз скрыл информацию о положительных допинг-пробах капитана Реала Серхио Рамоса.

Футбол Футбол «Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом» "Урал" выложил в социальные сети видео из раздевалки, на котором видно, как футболисты празднуют сенсационную победу над "Локомотивом", передает "Советский спорт".

Футбол Футбол Педро Роша может отправиться в Бразилию Ряд бразильских клубов заинтересованы в форварде "Спартака" Педро Роше.

Футбол Футбол Коутинью не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико» "Барселона" назвала заявку на матч 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". В ней нет бразильского полузащитника Филиппе Коутинью.

Баскетбол Баскетбол «Голден Стэйт» обыграл «Портленд» "Голден Стэйт" выиграл у "Портленда" (125:97) в матче регулярного чемпионата НБА.

Футбол Футбол Сарри: «„Манчестер Сити“ превосходит всех конкурентов в АПЛ» Считаю, что команда Гвардиолы заметно превосходит всех конкурентов в АПЛ.

Футбол Футбол ЦСКА стал первым клубом, набравшим 1000 очков в РПЛ

Футбол Футбол «Эйбар» — «Реал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 15:00 Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Футбол Футбол Моуринью обвинил Касильяса в заговоре против Де Хеа Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что вратарь «Порту» Икер Касильяс стоит за негативными отзывами в прессе о голкипере манкунианцев Давиде Де Хеа.

Футбол Футбол Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир Защитник «Барселоны» Жерар Пике, владелец инвестиционной компании Kosmos, поделился коммерческими планами.

Футбол Футбол Моуринью: думаю, к концу года «Манчестер Юнайтед» будет в топ-4 АПЛ Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «красные дьяволы» способны попасть в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги в конце 2018 года.