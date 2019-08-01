Экономика

Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкцийИзвестия вчера в 17:01

Почти каждый второй предприниматель сообщил о положительном влиянии санкций на его бизнес, говорится в исследовании «Деловой России», с которым ознакомились «Известия». Так ответили те, для кого российское продовольственного эмбарго по отношению к странам Запада снизило конкуренцию извне.
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«Деловая Россия»: 40% предпринимателей рассказали о положительном влиянии контрсанкций

Газета Малый бизнес06:04

Владимир Алексеев (Чита): Нужно провести более детальное исследование

Давыдов.Индекс04:12

Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкций

Известиявчера в 17:01

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Век03:04
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