Экономика
Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкцийИзвестия вчера в 17:01
Почти каждый второй предприниматель сообщил о положительном влиянии санкций на его бизнес, говорится в исследовании «Деловой России», с которым ознакомились «Известия». Так ответили те, для кого российское продовольственного эмбарго по отношению к странам Запада снизило конкуренцию извне.
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«Деловая Россия»: 40% предпринимателей рассказали о положительном влиянии контрсанкций
Газета Малый бизнес06:04
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
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Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
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Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
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Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов
Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов.
Обновлено в 06:50
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К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу - сельдяного короля, ученый утверждает, что это первая в России встреча с этим видом.
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Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
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Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%
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МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
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Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.
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Председатель совета директоров Славии Ярослав Тврдик подтвердил интерес Спартака к полузащитникам Алексу Кралу и Томашу Соучеку, однако заявил, что клуб не рассматривает варианты их продажи.
Обновлено в 05:35
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Названы продукты, помогающие сохранить зрение
"Важно применять в пищу продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, например, рыбу, особенно скумбрию, овощи и фрукты, богатые витаминами", - цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области профессора Елену Гришину.
Обновлено в 06:16
Футбол
Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
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