Почти каждый второй предприниматель сообщил о положительном влиянии санкций на его бизнес, говорится в исследовании «Деловой России», с которым ознакомились «Известия». Так ответили те, для кого российское продовольственного эмбарго по отношению к странам Запада снизило конкуренцию извне.

с чего всё началось

Отсутствие конкуренции на рынке привело к тому, что качество продукции российских производителей не выросло.

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