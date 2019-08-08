Экономика

Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкцийИзвестия вчера в 17:01

Отсутствие конкуренции на рынке привело к тому, что качество продукции российских производителей не выросло.
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Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкций

Почти каждый второй предприниматель сообщил о положительном влиянии санкций на его бизнес, говорится в исследовании «Деловой России», с которым ознакомились «Известия». Так ответили те, для кого российское продовольственного эмбарго по отношению к странам Запада снизило конкуренцию извне.
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