Экономика
Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкцийИзвестия вчера в 17:01
Отсутствие конкуренции на рынке привело к тому, что качество продукции российских производителей не выросло.
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с чего всё началось
Почти каждый второй предприниматель сообщил о положительном влиянии санкций на его бизнес, говорится в исследовании «Деловой России», с которым ознакомились «Известия». Так ответили те, для кого российское продовольственного эмбарго по отношению к странам Запада снизило конкуренцию извне.Известиявчера в 17:01
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«Деловая Россия»: 40% предпринимателей рассказали о положительном влиянии контрсанкций
Газета Малый бизнес06:04
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
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