Экономика
Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкцийИзвестия вчера в 17:01
Почти каждый второй предприниматель сообщил о положительном влиянии санкций на его бизнес, говорится в исследовании «Деловой России», с которым ознакомились «Известия». Так ответили те, для кого российское продовольственного эмбарго по отношению к странам Запада снизило конкуренцию извне.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Общество
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Футбол
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Политика
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Интернет
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Экономика
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Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
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ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
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Кино
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Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игры
Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры в стране, об этом он заявил на форуме в турецком Стамбуле.
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Общество
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Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Технологии
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Компания Nike приобрела стартап Celect, который разработал систему искусственного интеллекта для оценки спроса потребителей.
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Обновлено 06 августа в 14:30
Финансы
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Обновлено вчера в 11:55
Наука
Социальная активность поможет избежать ранней деменции
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Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51