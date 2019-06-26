Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости 25 июня в 09:59

Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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Пляжный футбол. Европейские игры. Россия встретится с Украиной, Беларусь против Португалии, другие матчи

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Сборная России по пляжному футболу снова проиграла и не вышла из группы

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Тренер: сборная России по пляжному футболу перенесла тяжелый удар

РИА Новостивчера в 10:40
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон

Николай Лукашенко болел за сборную Беларуси по пляжному футболу в матче со Швейцарией

КП - Беларусь02:21
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Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
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Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Военная прокуратура ЗВО Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ, который в ходе обыска загородного дома предпринимателя воткнул ему в энное место карабин «Тигр», об этом пишет «ФедералПресс».
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Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
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Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

На Камчатке во вторник, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Обновлено 25 июня в 06:07
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Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
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Петр Толстой заявил о разрыве «санкционной цепи»

Как подчеркнул Толстой, это, прежде всего, разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России недоброжелатели.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

В Конгрессе США одобрен закон по санкциям против «Северного потока-2»

Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США был одобрен накануне законопроект, который вводит новый пакет санкций против компаний – подрядчиков трубопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

В «Спартаке» определились с главной трансферной целью

В московском "Спартаке" определились с главными планами на летнее трансферное окно, о которых рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Экономика

Высшее образование в России подорожало

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в 2018 году

Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 01:00
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 06:13
Финансы

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Обновлено вчера в 12:44
Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Общество

Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени

Обновлено в 02:17
Общество

Четверть россиян не хотят покидать страну и бросать курить

Курящие мужчины в 22 % случаев признались, что не готовы бросить пагубную привычку, среди женщин эта статистика в три раза ниже — 7 %. Каждый пятый опрошенный (19 %) ответил, что не представляет свою жизнь без автомобиля.
Обновлено вчера в 23:46
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