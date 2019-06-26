Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте ЕвроигрРИА Новости 25 июня в 09:59
Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске. Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
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Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову
Обновлено вчера в 15:00
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МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
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Технологии
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Авто
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Общество
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Происшествия
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80-летнего врача судили, однако он отделался только штрафом в 10 тысяч канадских долларов и отзывом лицензии.
Обновлено вчера в 19:25
Гаджеты
Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
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Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Сотрудника ФСБ, воткнувшего в петербуржца карабин, осудят
Военная прокуратура ЗВО Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ, который в ходе обыска загородного дома предпринимателя воткнул ему в энное место карабин «Тигр», об этом пишет «ФедералПресс».
Обновлено вчера в 13:58
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3
На Камчатке во вторник, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Обновлено 25 июня в 06:07
Экономика
Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
Обновлено вчера в 21:49
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Петр Толстой заявил о разрыве «санкционной цепи»
Как подчеркнул Толстой, это, прежде всего, разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России недоброжелатели.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
В Конгрессе США одобрен закон по санкциям против «Северного потока-2»
Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США был одобрен накануне законопроект, который вводит новый пакет санкций против компаний – подрядчиков трубопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
В «Спартаке» определились с главной трансферной целью
В московском "Спартаке" определились с главными планами на летнее трансферное окно, о которых рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в 2018 году
Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 01:00
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 06:13
Финансы
«Мигкредит» разместила биржевые облигации
В компании напомнили, что облигации были размещены по открытой подписке в рамках 10-летней программы биржевых облигаций «МигКредит» на 5 млрд рублей, зарегистрированной 11 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Общество
Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени
Обновлено в 02:17
Общество
Четверть россиян не хотят покидать страну и бросать курить
Курящие мужчины в 22 % случаев признались, что не готовы бросить пагубную привычку, среди женщин эта статистика в три раза ниже — 7 %. Каждый пятый опрошенный (19 %) ответил, что не представляет свою жизнь без автомобиля.
Обновлено вчера в 23:46