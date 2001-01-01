Пляжный футбол. Европейские игры. Россия встретится с Украиной, Беларусь против Португалии, другие матчиSports.ru 16:47

27 июня пройдут заключительные матчи группового этапа турнира по пляжному футболу на Европейских играх в Минске. Сборная России, потерпевшая 2 поражения подряд, не имеет шансов на выход в плей-офф.

Пляжный футбол. Европейские игры. Россия встретится с Украиной, Беларусь против Португалии, другие матчи

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