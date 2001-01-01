Футбол

Пляжный футбол. Европейские игры. Россия встретится с Украиной, Беларусь против Португалии, другие матчиSports.ru 16:47

27 июня пройдут заключительные матчи группового этапа турнира по пляжному футболу на Европейских играх в Минске. Сборная России, потерпевшая 2 поражения подряд, не имеет шансов на выход в плей-офф.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пляжный футбол. Европейские игры. Россия встретится с Украиной, Беларусь против Португалии, другие матчи

Sports.ru16:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:16, Вашингтон
Политика

Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ

Российских наблюдателей от ПАСЕ не допустят до парламентских выборов на Украине.
Обновлено в 15:50
Футбол

«Самара Арена» не примет домашние матчи «Оренбурга» в новом сезоне РПЛ

Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Обновлено в 15:06
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.
Обновлено в 11:27
Политика

Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Музыка

Пермский балалаечник восхитил группу Scorpions своим кавером

Обновлено в 15:58
Транспорт

РЖД перестала продавать билеты до станции Шиес

РЖД отменила остановку на станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, продажа билетов на эту станцию не осуществляется, передает «Интерфакс – Северо-Запад» со ссылкой на ведомственную телеграмму управления Северной железной дороги.
Обновлено в 08:56
Кино

Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Единоборства

Александр Емельяненко может перейти в кулачные бои

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях.
Обновлено в 16:55
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Гагарина может на год переехать в Китай

Полина Гагарина в китайском вокальном шоу Singer заняла пятое место. Для певицы конкурс многое значит.
Обновлено в 15:11
Общество

Суд Брянска признал танец неуважением к обществу

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.
Обновлено в 16:30
Общество

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Политика

В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Политика

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке

Обновлено 24 июня в 12:15
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».
Обновлено в 16:06
Футбол

Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии

«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Музыка

Ушел из жизни гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 07:16
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Обновлено в 10:54
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов

Обновлено в 16:34
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено в 07:55
Футбол

Появилось фото гостевой формы «Реала» на следующий сезон

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии гостевой игровой формы мадридского «Реала» на следующий сезон.
Обновлено в 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Европейские игры
Региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана городе Баку.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Минск
Столица Беларуси
Столица Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым статусом, Город-герой. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Является ядром Минской агломерации. В Минске находится штаб-квартира СНГ. Десятый по численности населения город в Европе, четвертый на территории бывшего СССР и третий в ЕАЭС. Город расположен недалеко от географического центра страны и стоит на реке Свислочи. Площадь составляет 348,84 км², население - 1 992 685 человек без учёта пригородов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное