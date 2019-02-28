Политика
Плугин назначен новым начальником полиции ПетербургаThe Moscow Post вчера в 09:31
Президент России Владимир Путин назначил Романа Плугина начальником Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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с чего всё началось
На официальном портале правовой информации сегодня опубликован Указ Президента России Владимир Путина о назначении начальником Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора полиции Романа Плугина.Город+вчера в 10:47
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Генерал-майор Роман Плугин назначен начальником МВД по Петербургу и Ленобласти
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Путин подписал указ о новом начальнике ГУ МВД Петербурга и области. Им стал генерал Плугин
Фонтанка.Рувчера в 08:40
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