Технологии
В России создан первый малый ударный беспилотник "Карнивора", который сейчас проходит летные испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.
Газета.Ru09:44
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с чего всё началось
Первый малый ударный беспилотник "Карнивора", способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные испытания. Об этом сообщили в четверг ТАСС в компании-разработчике Научно-производственной фирме "Микран".ТАСС09:41
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