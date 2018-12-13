Первый малый ударный беспилотник "Карнивора", способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные испытания. Об этом сообщили в четверг ТАСС в компании-разработчике Научно-производственной фирме "Микран".

с чего всё началось

В России создан первый малый ударный беспилотник "Карнивора", который сейчас проходит летные испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.

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