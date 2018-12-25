Авто
Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году
Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 годуРоссийская газета01:28
Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан). О таких планах рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Речь идет о выпуске пяти тысяч машин в год, передает ТАСС.
Российская газета01:28
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Мы рассчитываем на несколько тысяч автомобилей, в перспективе за 7-8 лет выйти примерно на 5 тысяч автомобилей по году.
— Денис Мантуров, российский политикНакануне.Ru 01:32
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