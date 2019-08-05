Площадь лесных пожаров, действующих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе (СФО), сократилась на 25%. В пресс-службе МЧС России сообщают, что за неделю усилиями спасателей и Минобороны удалось ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн гектаров.

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

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