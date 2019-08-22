Происшествия

Склад свечей горит в Санкт-ПетербургеГазета.Ru 09:50

Уточняется, что горит склад на Складской улице в Невском районе. Сначала огонь окутал 500 кв. метров. В настоящее время ранг пожара повышен до максимального для Санкт-Петербурга ранга до #5.
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Перекрытия обрушились из-за пожара в промзоне Петербурга

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Площадь пожара на складе свечей на юго-востоке Петербурга сократилась до 2 тыс. кв. м

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Масштабный пожар на Складской локализовали

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Число пострадавших в пожаре на Складской улице выросло до двух

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Крупный пожар на Складской улице в Петербурге локализован

78.ru12:10

Съемка с коптера: как на Складской горело по максимуму

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов

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Политика

Над Донецком подняли флаг России

На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Общество

Половина россиян запуталась в цветах российского флага

Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.
Обновлено в 10:26
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Обновлено в 12:16
Происшествия

ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек

С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Футбол

Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил женщину и попал на видео

Обновлено в 14:14
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика

Путин и Ниинистё завершают переговоры в Финляндии

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Финляндию.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие

Появились сообщения о получении США танка Т-90

США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Музыка

Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Футбол

Самый дорогой футболист «Краснодара» получил тяжелую травму

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4) порвал крестообразную связку левого колена, сообщает RMC.
Обновлено в 14:12
Политика

Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков

Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет

Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.
Обновлено вчера в 22:26
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова впервые за долгое время показала фото с сыном

Как рассказывает сама звезда, на нее подобным образом повлиял отдых на Мальдивах, куда она и подруга поехали вместе с двумя дочерями Булановой и ее младшим 12-летним сыном Никитой.
Обновлено в 05:37
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Лолита Милявская отказалась выплачивать 720 тысяч рублей долга ТСЖ

Стоит отметить, что артистка не первый раз судится с ТСЖ: в мае 2012 года столичный суд отклонил иск ТСЖ «Таганская площадь» о взыскании с нее платы за коммунальные услуги в размере более 330 тысяч рублей.
Обновлено в 06:17
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
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