Лесные пожары
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращатьсяРИА Новости вчера в 20:14
Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
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Накануне «Авиалесоохрана» сообщала, что на территории России зафиксировали 202 пожара на площади 283,167 тыс. га, по которым проводили работы по тушению.РБКвчера в 22:36
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
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