Лесные пожары

Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращатьсяРИА Новости вчера в 20:14

Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
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Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться

РИА Новостивчера в 20:14

Площадь лесных пожаров в Сибири стала сокращаться

Национальная служба новостей00:59

Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться

Известиявчера в 21:33

Сибирские лесные пожары впервые сократились

Lenta.ruвчера в 20:38

В Сибири начала уменьшаться площадь лесных пожаров

Российская газета02:36

В Якутии удалось сократить площадь лесных пожаров

Красная весна11 августа в 03:00

В России сократилось число лесных пожаров

ТВ Центр11 августа в 03:56
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Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество

В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом

Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Технологии

Бывший глава id Software присоединился к Saber Interactive

Бывший руководитель id Software Тим Уиллитс стал новым творческим руководителем Saber Interactive.
Обновлено в 06:14
Культура

7 млн рублей выделят на организацию фестиваля Юрия Башмета на Дону

Мероприятие пройдет в сентябре в рамках Донского культурного марафона 7 млн рублей выделят на организацию музыкального фестиваля Юрия Башмета в Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками

Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Политика

Кремль впервые прокомментировал протесты в Москве

Обновлено в 07:47
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Культура

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Футбол

Семин прокомментировал награждение орденом Александра Невского

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о впечатлениях от награждения орденом Александра Невского, передает Sport24.
Обновлено в 07:24
Космос

Галактический дуэт попал в объектив «Хаббла»

Галактики тоже могут объединяться в пары, доказывает новый снимок космического телескопа "Хаббл".
Обновлено 10 августа в 11:05
Происшествия

Четверо пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии, передает 13 августа ТАСС со ссылкой на Нерюнгринскую районную больницу.
Обновлено в 06:12
Здоровье

Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом

Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Кино

Новый тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон вышел в Сети

Обновлено в 01:44
Здоровье

Команда Сипягина лишает медпомощи тысячи жителей Владимирской области

Просьбы, уговоры, слова на чиновников никак не действуют. У здания больницы в Оргтруде снова массовый митинг жителей микрорайона.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Турции из-за лесных пожаров на острове Мармара эвакуируют туристов

Обновлено в 05:42
Политика

Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Политика

Суд Херсона отказал СБУ в аресте российского танкера «Механик Погодин»

Херсонский суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в удовлетворении ходатайства об аресте российского танкера "Механик Погодин".
Обновлено в 05:49
Экономика

Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов

Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Общество

9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Обновлено в 06:58
Общество

К Японии приближается тайфун «Кроса»

Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине

Обновлено 11 августа в 19:55
Транспорт

В России построят дорожное мегакольцо за 100 млрд рублей

Магистраль необходима, чтобы спасти регион от надвигающегося "транспортного коллапса", о котором весной предупредил власти РФ губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Под Ростовом девочку, делавшую селфи на вагоне поезда, ударило током

Девочка-подросток залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, и ее ударило током, с ожогами ребенка доставили в больницу, сообщает во вторник пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 07:11
Наука

Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в РФ до 1,2 млн рублей

Аналитики «АвтоСТАТ» и эксперты «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов со средней стоимостью от 1 до 1,2 млн рублей.
Обновлено в 02:33
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