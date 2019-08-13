Лесные пожары
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращатьсяРИА Новости вчера в 20:14
Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:52, Ашберн
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Технологии
Бывший глава id Software присоединился к Saber Interactive
Бывший руководитель id Software Тим Уиллитс стал новым творческим руководителем Saber Interactive.
Обновлено в 06:14
Культура
7 млн рублей выделят на организацию фестиваля Юрия Башмета на Дону
Мероприятие пройдет в сентябре в рамках Донского культурного марафона 7 млн рублей выделят на организацию музыкального фестиваля Юрия Башмета в Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Политика
Кремль впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 07:47
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Футбол
Семин прокомментировал награждение орденом Александра Невского
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о впечатлениях от награждения орденом Александра Невского, передает Sport24.
Обновлено в 07:24
Космос
Галактический дуэт попал в объектив «Хаббла»
Галактики тоже могут объединяться в пары, доказывает новый снимок космического телескопа "Хаббл".
Обновлено 10 августа в 11:05
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии, передает 13 августа ТАСС со ссылкой на Нерюнгринскую районную больницу.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Здоровье
Команда Сипягина лишает медпомощи тысячи жителей Владимирской области
Просьбы, уговоры, слова на чиновников никак не действуют. У здания больницы в Оргтруде снова массовый митинг жителей микрорайона.
Обновлено в 02:07
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Политика
Суд Херсона отказал СБУ в аресте российского танкера «Механик Погодин»
Херсонский суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в удовлетворении ходатайства об аресте российского танкера "Механик Погодин".
Обновлено в 05:49
Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58
Общество
К Японии приближается тайфун «Кроса»
Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Транспорт
В России построят дорожное мегакольцо за 100 млрд рублей
Магистраль необходима, чтобы спасти регион от надвигающегося "транспортного коллапса", о котором весной предупредил власти РФ губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Под Ростовом девочку, делавшую селфи на вагоне поезда, ударило током
Девочка-подросток залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, и ее ударило током, с ожогами ребенка доставили в больницу, сообщает во вторник пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 07:11
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в РФ до 1,2 млн рублей
Аналитики «АвтоСТАТ» и эксперты «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов со средней стоимостью от 1 до 1,2 млн рублей.
Обновлено в 02:33