Лесные пожары

Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращатьсяРИА Новости вчера в 20:14

Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
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