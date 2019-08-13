Лесные пожары

Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращатьсяРИА Новости вчера в 20:14

Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
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с чего всё началось
Накануне «Авиалесоохрана» сообщала
, что на территории России зафиксировали 202 пожара на площади 283,167 тыс. га, по которым проводили работы по тушению.
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Площадь лесных пожаров в Сибири стала сокращаться

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