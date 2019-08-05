Лесные пожары
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократиласьИзвестия 03:14
Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в понедельник, 5 августа. «Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них локализован», — добавили в ведомстве.
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Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
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Обновлено в 07:37
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Летняя погода вернется в Москву в среду
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Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
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МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
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Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
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Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
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Фанаты санкт-петербургского «Зенита» на домашнем матче 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» продемонстрировали свое отношение к новичку команды Малкому.
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В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
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