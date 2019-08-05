Лесные пожары
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократиласьИзвестия 03:14
Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в понедельник, 5 августа. «Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них локализован», — добавили в ведомстве.
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