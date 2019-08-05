Лесные пожары

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократиласьИзвестия 03:14

Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в понедельник, 5 августа. «Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них локализован», — добавили в ведомстве.
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Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

Интерфакс06:26

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РИА Новости05:41

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ТАСС01:28

В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров

РБК02:31

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га

News.ru01:54

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась

Эхо Москвы01:32

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

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