Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в понедельник, 5 августа. «Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них локализован», — добавили в ведомстве.

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась

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