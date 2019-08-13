Лесные пожары
Площадь лесных пожаров в России уменьшиласьRT на русском вчера в 21:51
Площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки уменьшилась на 6%, до 266,4 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ФБУ «Авиалесоохрана».
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с чего всё началось
Накануне «Авиалесоохрана» сообщала, что на территории России зафиксировали 202 пожара на площади 283,167 тыс. га, по которым проводили работы по тушению.РБКвчера в 22:36
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