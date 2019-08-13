с чего всё началось

Площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки уменьшилась на 6%, до 266,4 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ФБУ «Авиалесоохрана».

Финансы Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.

Политика Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Технологии Минобрнауки распределило гранты на обновление научного оборудования Минобрнауки распределило гранты на 2019 год, которые пойдут на обновление оборудования в 111 научных организациях.

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Общество В России изменились правила передачи прав на недвижимость В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.

Футбол Президент «Ахмата» схватил арбитра матча со «Спартаком» за руку и увел в тоннель (ВИДЕО) По окончании матча 5-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» - «Спартак» президент хозяев Магомед Даудов схватил направлявшегося в подтрибунное помещение главного арбитра встречи Алексея Сухого за руку и увел в тоннель.

Теннис Шарапова: «Приняла вызов и смогла победить» В первой партии Шараповой потребовалось пять сет-пойнтов, чтобы закончить дело, а по ходу второго Мария сначала уступала с брейком, а затем вела со счетом 6:5, подавала на матч и имела матчбол, но не использовала его.

Авто Внедорожный Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush Напомним, кросс-вэны Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в конце 2017 года.

Авто Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.

Армия и оружие Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник» Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк может не выехать за границу из-за долгов Приставы выступили с требованием запретить российской актрисе Анастасии Заворотнюк выезжать за пределы страны.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Политика Новый владелец «Рустави 2» решил продать канал Новый владелец телекомпании "Рустави 2" Кибар Халваши объявил о ее продаже. Об этом сообщается на сайте канала.

Политика Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.

Экономика Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.

Общество Кварталы у собора Парижской Богоматери очистят от свинца В Париже начали большую операцию по очищению кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери, от загрязнения свинцом.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Футбол «Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.