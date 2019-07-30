Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гаТАСС вчера в 13:49
Площадь пожаров в лесах Красноярского края выросла до 1,030 млн га, за полсуток очаг увеличился на 4,5%; абсолютное большинство возгораний - в отдаленных районах. Это следует из сводки регионального лесопожарного центра.
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Спасатели усилили противопожарную группировку на севере Красноярского края
Наш Красноярский край00:40
Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами на территории Красноярского края
Глас Народавчера в 01:46
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Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
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Политика
Власти Украины создадут русскоязычный телеканал для «борьбы за умы»
Власти Украины планируют создать "всемирный русскоязычный канал", которой сможет усилить позиции Киева в "информационной войне".
Обновлено вчера в 13:44
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«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено вчера в 09:26
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Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
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Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин обратил внимание ФАС на рост тарифов ЖКХ
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым поднял вопрос о тарифах на услуги ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Инна Воловичева поделилась фото в купальнике
В 2009 году Инна Воловичева стала участницей передачи "Дом-2", и даже вес в 115 килограмм не помешал ей обрести свою долю известности.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Андрей Василевский подписал контракт с «Тампой» на 8 лет и $ 76 млн
Обновлено вчера в 11:30
Наука
Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие
Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено 27 июля в 09:29
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Порошенко заявил, что не намерен прятаться
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
Обновлено в 02:47
Космос
Миллиарды лет назад на Марс упал астероид. Он образовал огромный кратер и вызвал цунами
НАСА показало роборуку аппарат Mars 2020 в действии Еще в 2016 году группа астрономов выдвинула теорию древних огромных цунами, вызванных столкновением с астероидом.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Аваков обвинил Порошенко в бессовестной лжи о выборах
Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в бессовестной лжи из-за оправданий поражения на выборах тем, что против него «была работа полиции».
Обновлено в 02:54
Политика
Первый министр Шотландии пришла в ужас от плана Джонсона по Brexit
Первый министр Шотландии Никола Стерджен прокомментировала новый план премьера Великобритании Бориса Джонсона по выходу Соединенного королевства из Евросоюза.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии
По информации команды, водитель грузовика серьезно не пострадал, а другие машины в аварии не участвовали.
Обновлено вчера в 09:32
Транспорт
Федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения
В иркутском Тулуне закрыли федеральную дорогу Р-255 из-за ухудшения ситуации с наводнениями в регионе. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Не менее 12 человек погибли при крушении военного самолета в Пакистане
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Пушков ответил на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о неоднократном вмешательстве России в американские выборы.
Обновлено вчера в 23:39