с чего всё началось

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице. Он заявил, что у первого и единственного президента СССР «с головой все в порядке», но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины «В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.

Кино В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.

Гаджеты В смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник «Яндекса» Компании Huawei и "Яндекс" в настоящее время ведут переговоры о возможности внедрения в смартфоны китайского IT-гиганта голосового помощника "Алиса".

Общество Сильный ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток Сто пятьдесят деревьев были повалены в Москве 8 и 9 августа из-за сильного ветра, повреждено 36 автомобилей.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Общество Минздрав назвал регион с наибольшим количеством беременных Ранее Росстат представил статистику по самому популярному возрасту для рождения первенца в России. в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребенка, было 26 лет, писал Ura.ru со ссылкой на федеральную службу госстатистики.

Происшествия В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.

Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Политика YouTube благоприятствует не всем стримам с акций в Москве В ходе прошлого эфира, который прошел 3 августа трансляции несколько раз блокировалась YouTube, в то время как аналогичные стримы ряда других СМИ и блогеров работали без ограничений.

Гаджеты Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Общество В кинотеатры запретят приносить свою еду Министерство культуры России предложило запретить приносить свою еду в кинотеатры.

Шоу-бизнес Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.

Происшествия Проглоченную зубную щетку врачи вытащили из мужчины спустя 20 лет Внутри у мужчины оказалась зубная щетка. Он проглотил ее 20 лет назад, находясь в тюремной камере.

Политика С вашингтонского обкома сняли ответственность за непогоду в России Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Футбол Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи об интересе к Рибери Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию французских СМИ о возможном переходе в московский клуб бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.