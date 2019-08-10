с чего всё началось

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице. Он заявил, что у первого и единственного президента СССР «с головой все в порядке», но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней.

Политика Депутатов Рады пригласили посетить Крым Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко вместе с делегацией депутатов Рады может посетить Крым.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Шоу-бизнес Мария Комиссарова стала мамой во второй раз Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Шоу-бизнес Вениамин Смехов: «День рождения проведу с родной женой и друзьями в Берлине» Традиции меняются в зависимости от местоположения. В данном случае мы будем у друзей в Берлине, и это будет встреча с друзьями.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Музыка Кэти Перри показала новый клип на песню Small Talk Популярная исполнительница Кэти Перри из США опубликовала новый клип на композицию Small Talk.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.

Политика В Москве пятый раз за месяц пройдет акция из-за выборов в Мосгордуму Первая акция из-за выборов в Мосгордуму прошла 14 июля – на ней задержали более 20 человек, протестующие пытались объявить бессрочный протест во дворе Мосгоризбиркома.

Здоровье Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить Специалисты из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе (США) выяснили, что риск преждевременной смерти от разных проблем со здоровьем можно снизить на 25%, если большую часть рациона составляет растительная пища.

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14 Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.

Общество На фоне флешмоба с Леди Гагой трафик Instagram в России побил рекорд По данным компании, в июле трафик на сайт instagram.com из России достиг 246,87 млн посещений с десктопов и мобильных устройств.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что недостаточное выделение средств Берлином на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны, пишет «Шпигель».

Космос Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутник Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника.

Транспорт Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.

Кино Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.

Происшествия Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании В результате взрыва взрыве бензовоза в 200 км к западу от крупнейшего города Танзании -- Дар-эс-Салама -- погибли не менее 60 человек, сообщает местная газета The Citizen.

Авто Назван топ-10 самых доступных новых автомобилей на рынке РФ Вторым после «Гранты» стал японо-российский седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого с учетом продаж по модификациям составляет 562 тыс. рублей, а объем продаж – 10 924 единицы.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.