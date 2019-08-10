с чего всё началось

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице. Он заявил, что у первого и единственного президента СССР «с головой все в порядке», но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней.

Политика СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».

Авто Porsche назвала количество возможных цветов салона 911 Аналогичным образом существует 26 различных вариантов цветов и материалов для интерьера, и это ещё без какой-либо индивидуализации.

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Общество В кинотеатры запретят приносить свою еду Министерство культуры России предложило запретить приносить свою еду в кинотеатры.

Экономика SEC предлагает упростить раскрытие нефинансовой информации для компаний Проект изменений был одобрен членами SEC и вынесен на общественное обсуждение на период 60 дней.

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