Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опроверглиLenta.ru 04:18
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице. Он заявил, что у первого и единственного президента СССР «с головой все в порядке», но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней.
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с чего всё началось
Так Палажченко прокомментировал слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, которой рассказал в передаче "Гордон" на украинском телеканале "НАШ" о том, что Горбачев последние полгода практически "живет в больнице".РИА Новости04:24
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