Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»Газета.Ru 10:32

Грозненский "Ахмат" попрощался со своим защитником Заурбеком Плиевым, сообщает "Советский спорт". Теперь футболист выступает за московское "Динамо". Конракт, подписанный Плиевым с московским клубом, рассчитан на три года.

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

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