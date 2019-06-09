Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»Газета.Ru 10:32

Грозненский "Ахмат" попрощался со своим защитником Заурбеком Плиевым, сообщает "Советский спорт". Теперь футболист выступает за московское "Динамо". Конракт, подписанный Плиевым с московским клубом, рассчитан на три года.
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Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Газета.Ru10:32

Плиев перешел из «Ахмата» в «Динамо»

Советский спорт10:11

Дмитрий Хохлов: «Плиев может сыграть на двух позициях»

Спорт-Экспресс11:31

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Плиев перешёл в «Динамо» за 1.2 миллиона евро

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Плиев: «Динамо» для меня очень многое значит

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«Динамо» подписало защитника «Ахмата» Плиева

Sports.ru09:25
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