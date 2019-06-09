Футбол
Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»Газета.Ru вчера в 10:32
Грозненский "Ахмат" попрощался со своим защитником Заурбеком Плиевым, сообщает "Советский спорт". Теперь футболист выступает за московское "Динамо". Конракт, подписанный Плиевым с московским клубом, рассчитан на три года.
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