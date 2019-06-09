Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»Газета.Ru вчера в 10:32

Грозненский "Ахмат" попрощался со своим защитником Заурбеком Плиевым, сообщает "Советский спорт". Теперь футболист выступает за московское "Динамо". Конракт, подписанный Плиевым с московским клубом, рассчитан на три года.

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Общество Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Происшествия Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.

Происшествия Япония задержала китайское судно Китайское рыболовецкое судно было задержано в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Кино В США вручат престижную театральную премию «Тони» В США стартует церемония вручения главной театральной премии «Тони». Ведущим церемонии стал британский комик Джеймс Корден.

Футбол Гончаренко рассказал, сколько новичков нужно ЦСКА Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов он хотел бы видеть в команде в летнее трансферное окно.

Общество ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

Здоровье В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.

Экономика Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.

Происшествия Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.

Общество В России пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — обществознание В понедельник, 10 июня, выпускники российских школ пишут самый массовый ЕГЭ по выбору — экзамен по обществознанию.

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Происшествия В Тульской области загорелся торговый центр Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Общество Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста» Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.

Экономика Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики Миллионы немцев познали кредитное рабство — объемы их долгов выросли настолько, что они не могут их погасить.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.

Происшествия В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2 В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.

Происшествия СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.

Происшествия В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.

Здоровье Более 2,4 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита Более 2,4 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, всего планируется привить более 3,1 млн человек.