Племянницу Скрипаля побили в ЯрославлеREGNUM 03:33

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории. В прошлом году она участвовала в выборах депутатов Ярославской областной думы от "Справедливой России".

Происшествия В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детского сада.

Политика Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Политика США могут назначить спецпредставителя для контроля южной границы Администрация президента США может создать должность специального представителя, который будет следить за усилиями властей по сокращению потока мигрантов из латиноамериканских стран на южной границе Штатов.

Происшествия Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.

Политика ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины после обработки 10,27% протоколов.

Экономика Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

Политика Губернатор Валерий Радаев празднует день рождения Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев празднует день рождения.

Происшествия Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета "2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Транспорт «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.

Экономика Девелопер ПИК в семь раз увеличил годовую чистую прибыль по МСФО Крупнейший российский застройщик жилья ПИК в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 6,7 раза - до 21,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.

Музыка Мик Джаггер перенесет операцию на сердце Певец перенес тур по Северной Америке из-за болезни сердца. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию на сердце.

Политика Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Происшествия WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Авто Alfa Romeo показала гибридное купе Alfa Romeo GTV Майк Мэнли, глава концерна немного остудил пыл и умерил амбиции автобренда, сообщив, что у FCA в данный момент нет в планах создания купе GTV, равно как и преемника Alfa Romeo 8С Competitionize.

Культура Юлия Варшавская заняла должность главреда Forbes Life и Forbes Woman Главным редактором Forbes Woman стала журналистка и продюсер документального кино Юлия Варшавская; она также сменила на посту главреда приложения о стиле жизни Forbes Life Андрея Золотова, возглавлявший весь российский Forbes во время конфликта редакции издания с бывшим владельцем Александром Федотовым.

Футбол Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным» Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.

Экономика Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.

Транспорт Смольный потратит на ремонт дорог в Петербурге 4 миллиарда рублей Заявки от участников принимаются до 17 апреля Смольный потратит на ремонт дорог в Санкт-Петербурге 4 миллиарда рублей.

Экономика Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.

Происшествия Гражданина Ирландии нашли мертвым в Петербурге В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства гибели 52-летнего гражданина Ирландии. Его тело обнаружили на Парашютной улице.