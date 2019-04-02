Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в ЯрославлеREGNUM 03:33

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории. В прошлом году она участвовала в выборах депутатов Ярославской областной думы от "Справедливой России".
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Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Известия06:04

Виктория Скрипаль рассказала о совершённом на неё нападении

RT на русском03:10

Племянница Скрипаля озвучила детали нападения: бил коллега по ТСЖ

Московский Комсомолецвчера в 20:16

Полиция прокомментировала нападение на Викторию Скрипаль в Ярославле

Новости Ярославля 76.ru03:14

В Ярославле избили племянницу Скрипаля

РИА Новостивчера в 18:58

«Он меня стукнул в лицо!» Нападение на племянницу Скрипаля сняли на видео

Телеканал 360°02:52

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Интерфаксвчера в 16:58
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
Спорт

Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 07:20
Кино

Вышли два промо-ролика к заключительному сезону «Игры Престолов»

HBO выпустила два промо-ролика с последнему, восьмому сезону «Игры Престолов» — называются «Вместе» и «Выживание».
Обновлено в 07:35
Политика

Путин назначил прокурора Рязанской области

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Ивановича Панченко на должность прокурора Рязанской области на 5-летний срок", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:38
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В здании Военной академии в Петербурге прогремел взрыв

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв.
Обновлено в 07:13
Общество

Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей

Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предупредил, что в Москву вместе с потеплением слетаются летучие мыши, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:26
Здоровье

Количество людей с аутизмом в России выросло вдвое

В Минздраве РФ рассказали о печальной тенденции последних лет — аутизм пошел в наступление.
Обновлено в 01:40
Общество

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы

Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:25
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Космос

Экипаж корабля Starliner посетил Звездный городок

Экипаж корабля Starliner из США посетил Звездный городок в РФ. По данным ЦПК, ведется подготовка к проведению полёта на МКС.
Обновлено вчера в 19:10
Общество

Заявившая о ненужности молодежи чиновница вышла на новую работу

Обновлено в 08:02
Интернет

Пользователи Gmail смогут отправлять письма по расписанию

С 1 апреля пользователи Gmail смогут отправлять письма в удобное время.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59
Политика

Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Космос

В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

Президент РАН Александр Сергеев объявил о завершении миссии проекта «Радиоастрон» и отметил, что участники заседания Совета Российской академии наук по космосу предложили наградить участников проекта.
Обновлено в 06:13
Космос

Причиной появления метана на Марсе может оказаться вечная мерзлота

"Красной планетой" Марс называют из-за красноватого оттенка его поверхности.
Обновлено в 06:23
Экономика

Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсий

На выплаты пенсий по новым правилам в этом году потребуются дополнительные 15-20 миллиардов рублей Президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник закон о индексации пенсий выше прожиточного минимума, документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 07:29
Шоу-бизнес

Богомолов: Собчак — адский демон

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Космос

Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу

Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено в 05:29
Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 08:12
Политика

В Госдуму внесли законопроект о смягчении «муниципального фильтра»

В Госдуму внесли законопроект о смягчении «муниципального фильтра» на выборах глав регионов.
Обновлено в 08:13
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия подписали 8 декабря 1999 года.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400

Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Политика

Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году

Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
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