Племянницу Скрипаля побили в ЯрославлеREGNUM 03:33

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории. В прошлом году она участвовала в выборах депутатов Ярославской областной думы от "Справедливой России".

Спорт Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России Олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России в Тюмени.

Политика Путин назначил прокурора Рязанской области "Президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Ивановича Панченко на должность прокурора Рязанской области на 5-летний срок", - говорится в сообщении.

Политика Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Общество Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предупредил, что в Москву вместе с потеплением слетаются летучие мыши, передает агентство городских новостей "Москва".

Здоровье Количество людей с аутизмом в России выросло вдвое В Минздраве РФ рассказали о печальной тенденции последних лет — аутизм пошел в наступление.

Общество ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.

Происшествия СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Космос Экипаж корабля Starliner посетил Звездный городок Экипаж корабля Starliner из США посетил Звездный городок в РФ. По данным ЦПК, ведется подготовка к проведению полёта на МКС.

Интернет Пользователи Gmail смогут отправлять письма по расписанию С 1 апреля пользователи Gmail смогут отправлять письма в удобное время.

Происшествия Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Политика Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России» В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.

Экономика ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.

Космос В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р» Президент РАН Александр Сергеев объявил о завершении миссии проекта «Радиоастрон» и отметил, что участники заседания Совета Российской академии наук по космосу предложили наградить участников проекта.

Экономика Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсий На выплаты пенсий по новым правилам в этом году потребуются дополнительные 15-20 миллиардов рублей Президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник закон о индексации пенсий выше прожиточного минимума, документ опубликован на портале правовой информации.

Шоу-бизнес Богомолов: Собчак — адский демон Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.

Космос Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.

Авто Ford начал распродажу автомобилей в России Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия подписали 8 декабря 1999 года.

Армия и оружие США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400 Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.