Виктория Скрипаль рассказала «Известиям», что неоднократно пыталась дозвониться до Юлии, чтобы узнать о состоянии ее здоровья. Однако с 24 июля россиянка не выходит на связь. Как считает племянница Сергея Скрипаля, Великобритания прячет фактически российскую гражданку в неизвестном месте.

с чего всё началось

Племянница бывшего агента британских спецслужб Виктория Скрипаль с 24 июля не может связаться со своими родственниками.

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