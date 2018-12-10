Политика

Скрипаль: «Юлию удерживают на военной базе»
Известия
вчера в 16:01

Племянница бывшего агента британских спецслужб Виктория Скрипаль с 24 июля не может связаться со своими родственниками.
Известиявчера в 16:01
с чего всё началось

Скрипаль: «Юлию удерживают на военной базе»

Виктория Скрипаль рассказала «Известиям», что неоднократно пыталась дозвониться до Юлии, чтобы узнать о состоянии ее здоровья. Однако с 24 июля россиянка не выходит на связь. Как считает племянница Сергея Скрипаля, Великобритания прячет фактически российскую гражданку в неизвестном месте.
Известиявчера в 16:01

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Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе

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Племянница Скрипаля заявила о похищении ее родных в Британии

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Скрипаль: Юлию похитили и насильно удерживают британские спецслужбы

Телеканал 360°вчера в 20:16

Виктория Скрипаль предположила, где в Британии могут удерживать ее сестру

РИА Новостивчера в 19:40

Скрипаль: «Юлию удерживают на военной базе»

Известиявчера в 16:01
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На Урале ликвидировали департамент, которым руководила Глацких

В сообщении не уточняется, кто возглавит ведомство и будет ли Глацких работать в нем. "Государство не просило вас рожать" В ноябре на ютьюбе появилось видео встречи главы департамента молодежи Ольги Глацких с волонтерами в Кировграде.
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Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в Армении

Блок врио премьера Армении, лидера оппозиции Никола Пашиняна «Мой шаг» уверенно выигрывает внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в стране в воскресенье, 9 декабря.
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Бывший шеф вашингтонского бюро сайта InfoWars Джером Корси, являющийся деловым партнером Роджера Стоуна - советника Дональда Трампа в период предвыборной гонки 2016 года - предъявил судебный иск к спецпрокурору Роберту Мюллеру.
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Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска

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В ВМФ России рассказали о перевооружении морской авиации

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Начальником Главного разведывательного управления Генштаба российских ВС назначен вице-адмирал Игорь Костюков.
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