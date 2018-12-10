Виктория Скрипаль рассказала «Известиям», что неоднократно пыталась дозвониться до Юлии, чтобы узнать о состоянии ее здоровья. Однако с 24 июля россиянка не выходит на связь. Как считает племянница Сергея Скрипаля, Великобритания прячет фактически российскую гражданку в неизвестном месте.

с чего всё началось

Женщина уже не в первый раз комментирует судьбу своих родственников: в конце октября племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявляла, что не может связаться с родными в Британии.

Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе

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