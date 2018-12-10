Политика

Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе
Газета.Ru
вчера в 23:30

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория убеждена, что самого Скрипаля и его дочь Юлию насильно удерживают в Великобританию. Об этом она заявила в интервью "Известиям". По словам Виктории Скрипаль, она не может дозвониться до своей двоюродной сестры с 24 июля.
Газета.Ruвчера в 23:30
с чего всё началось

Скрипаль: «Юлию удерживают на военной базе»

Виктория Скрипаль рассказала «Известиям», что неоднократно пыталась дозвониться до Юлии, чтобы узнать о состоянии ее здоровья. Однако с 24 июля россиянка не выходит на связь. Как считает племянница Сергея Скрипаля, Великобритания прячет фактически российскую гражданку в неизвестном месте.
Известиявчера в 16:01

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РИА Новостивчера в 19:40

Скрипаль: «Юлию удерживают на военной базе»

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