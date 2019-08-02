Виктория Скрипаль отметила, что ее дяде 23 июня исполнилось 68 лет, возможно, по этой причине он и позвонил родственникам через несколько дней после дня рождения. С Юлией Скрипаль ни племяннице бывшего сотрудника ГРУ, ни его матери поговорить не удалось.

с чего всё началось

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками. По ее словам, это произошло спустя несколько дней после того, как сам Сергей и его дочь Юлия отметили свои дни рождения.

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

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