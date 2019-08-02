Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль пообщался по телефону со своей матерью и племянницей Викторией. Разговор родственников состоялся 26 июня, рассказала «Известиям» Виктория Скрипаль. По ее словам, Сергей Скрипаль не намерен возвращаться на родину.

с чего всё началось

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками. По ее словам, это произошло спустя несколько дней после того, как сам Сергей и его дочь Юлия отметили свои дни рождения.

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Политика Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Музыка Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.

Общество Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.

Политика США вводят новые санкции против России Второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» вводят в США, заявил РИА Новости источник из американской администрации.

Политика Евросоюз снова не смог выбрать единого кандидата на пост главы МВФ Евросоюз снова не смог выбрать единого кандидата на пост главы Международного валютного фонда (МВФ), 2 августа передаёт агентство Reuters.

Авто В Норвегии появится собственный электрокар Инженеры норвежской компании Fresco Motors разработали собственного конкурента Tesla Model 3. Их электрический седан, получивший название Reverie, способен ускоряться до 100 км/ч с места за 2,0 секунды.

Экономика Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.

Футбол Сен-Максимен может перейти в «Ньюкасл» Сообщается, что представители английского клуба сейчас находятся во Франции, где ведут переговоры с руководством «Ниццы».

Политика ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.

Происшествия Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.

Экономика Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Политика Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Наука В США разработали концепт робота-таракана для спасательных операций В материале журнала говорится, что американские и китайские ученые создали концепт миниатюрного робота, вдохновившись образом таракана.

Гаджеты Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+ За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Общество Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа «Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.