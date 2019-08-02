Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня. По ее словам, она не хотела предавать огласке информацию о звонке родственника. Скрипаль пояснила, что 20 и 23 июня у Сергея и у Юлии были дни рождения.

с чего всё началось

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня. Виктория Скрипаль заявила, что сперва не хотела предавать огласке информацию о звонке дяди.

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