Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с нимRT на русском вчера в 18:07
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня. По её словам, телефонный разговор длился не больше пяти минут.
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с чего всё началось
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня. По ее словам, она не хотела предавать огласке информацию о звонке родственника. Скрипаль пояснила, что 20 и 23 июня у Сергея и у Юлии были дни рождения.РИА Новостивчера в 15:39
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