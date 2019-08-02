Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с нимRT на русском вчера в 18:07

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня. По её словам, телефонный разговор длился не больше пяти минут.
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с чего всё началось

Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня. По ее словам, она не хотела предавать огласке информацию о звонке родственника. Скрипаль пояснила, что 20 и 23 июня у Сергея и у Юлии были дни рождения.
РИА Новостивчера в 15:39

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Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

RT на русскомвчера в 18:07

Скрипаль позвонил матери

Lenta.ruвчера в 13:14

Скрипаль жив: экс-шпион британских спецслужб позвонил родным

Известиявчера в 17:02

Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке

РИА Новостивчера в 15:39

Племянница Скрипаля рассказала о его разговоре с матерью

ТАССвчера в 15:11

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

РБКвчера в 16:06

Сестра Скрипаля рассказала о его звонке матери

Газета.Ruвчера в 12:44
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Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

Обновлено в 01:35
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Федун и Цорн посетили тренировку и поговорили с Кононовым

Президент московского "Спартака" Леонид Федун вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном посетил тренировку команды, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Политика

В Минсвязи Белоруссии назвали сроки отмены роуминга с РФ

Напомним, еще в августе 2018 года на совместном заседании коллегий министерства связи и информатизации Белоруссии и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассмотрели механизм действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Политика

Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года.
Обновлено в 00:42
Авто

Volkswagen уничтожил в США более 100 тысяч автомобилей

Немецкий автоконцерн Volkswagen утилизировал в США около 102 тысяч «старых» дизельных автомобилей, выкупленных у потребителей после нашумевшего «дизельного скандала».
Обновлено вчера в 23:38
Гаджеты

Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино со своей карты

Кредитную карту, которую Apple выпустила совместно с Goldman Sachs, нельзя будет использовать для целого ряда покупок.
Обновлено вчера в 18:36
Игры

No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа

Сооснователь Hello Games, занимающейся разработкой игры, Шон Мюррей рассказал, что Beyond – это сразу три крупных обновления, которые были собраны в один релиз.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие

Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии

На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
Обновлено в 01:26
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол

Ляказетт встретился с 8-летним слепым фанатом «Арсенала»

Нападающий английского "Арсенала" Александр Ляказетт встретился с восьмилетним фанатом клуба, сообщает Sputnik.ru.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол

Голкипер «Манчестер Сити» Браво купил дома жертвам лесных пожаров

Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено вчера в 12:40
Наука

Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг

Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено вчера в 01:40
Транспорт

Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах

Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено вчера в 05:36
Футбол

Лукаку пытался доказать фанатам, что является скоростным игроком

Обновлено в 00:26
Политика

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено 01 августа в 18:22
Гаджеты

Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel

В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено вчера в 16:06
Футбол

«Ювентус» отклонил предложение «Арсенала» по Ругани

По информации издания, "канониры" обращались к руководству туринцев с предложением об аренде 25-летнего полузащитника.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Трамп высоко оценил недавний телефонный разговор с Путиным

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась в среду, 31 июля.
Обновлено 01 августа в 17:16
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019

"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:03
Технологии

Amazon будет обеспечивать дата-центры в Ирландии ветряной энергией

Amazon заключила соглашение о покупке всей энергии, вырабатываемой ветряной электростанцией в Корке, Ирландия.
Обновлено 01 августа в 10:19
Здоровье

Дефицит вакцины против бешенства в Южной Осетии восполняется Россией

Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол

Кркич может продолжить карьеру в Канаде

Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина

В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
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Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
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