Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с нимRT на русском вчера в 18:07

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня. По её словам, телефонный разговор длился не больше пяти минут.
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с чего всё началось

Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня. По ее словам, она не хотела предавать огласке информацию о звонке родственника. Скрипаль пояснила, что 20 и 23 июня у Сергея и у Юлии были дни рождения.
РИА Новостивчера в 15:39

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Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

RT на русскомвчера в 18:07

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

РБКвчера в 16:06

Скрипаль позвонил матери

Lenta.ruвчера в 13:14

Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке

РИА Новостивчера в 15:39

Племянница Скрипаля рассказала о его разговоре с матерью

ТАССвчера в 15:11

Скрипаль жив: экс-шпион британских спецслужб позвонил родным

Известиявчера в 17:02

Сестра Скрипаля рассказала о его звонке матери

Газета.Ruвчера в 12:44
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Медведев на Курилах ответил на протесты Японии

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