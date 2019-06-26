Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властямиЭкспресс газета 02:23

Видимо, властям Великобритании есть что таить. Конечно, не исключено, что Сергей и Юлия пошли на некую сделку с британской стороной и добровольно приняли участие в инсценировке трагических событий в Солсбери.

с чего всё началось

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями

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