Политика
Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властямиЭкспресс газета 02:23
Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
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с чего всё началось
Видимо, властям Великобритании есть что таить. Конечно, не исключено, что Сергей и Юлия пошли на некую сделку с британской стороной и добровольно приняли участие в инсценировке трагических событий в Солсбери.Известиявчера в 17:01
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