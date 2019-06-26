Политика

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властямиЭкспресс газета 02:23

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
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с чего всё началось

Сговорились по-английски: Скрипали могли пойти на сделку с Британией

Видимо, властям Великобритании есть что таить. Конечно, не исключено, что Сергей и Юлия пошли на некую сделку с британской стороной и добровольно приняли участие в инсценировке трагических событий в Солсбери.
Известиявчера в 17:01

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Племянница Скрипаля допустила его сделку с Лондоном перед отравлением

Телеканал 360°01:04

Племянница Скрипаля заявила о возможном сговоре экс-полковника ГРУ с британскими властями

Говорит Москва00:49

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с Британией

Lenta.ruвчера в 23:35

Племянница Скрипаля считает, что он мог за деньги инсценировать свое отравление

Вести.Ru00:10

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Газета.Ruвчера в 23:51

Племянница Скрипаля уверена в инсценировке отравления в Великобритании

РЕН ТВ00:32

Сговорились по-английски: Скрипали могли пойти на сделку с Британией

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают "РИА Новости".
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Шоу-бизнес

Шестилетний сын Плющенко привел домой невесту

Первый миллион младший сын Плющенко заработал в три года, прорекламировав зубную пасту.
Обновлено вчера в 18:15
Технологии

Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами

Во вторник Apple подтвердила возникшие ранее слухи о намерениях компании купить стартап Drive.ai по разработке самоуправляемых автомобилей.
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Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

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Политика

Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое решение о его экстрадиции в США.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Транспорт

В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту

Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.
Обновлено в 06:46
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода

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Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве

Обновлено вчера в 12:18
Музыка

Эмир Кустурица посетит фестиваль этнической музыки в Петербурге

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Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Александр Семчев впервые стал дедушкой

Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Политика

Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги

На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
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ЖКХ

Коммунальные услуги для жителей Екатеринбурга вырастут в цене с июля

Самое незначительное повышение будет на холодную воду — 1 копейка С 1 июля жителям уральской столицы придётся раскошелиться на услуги ЖКХ.
Обновлено в 06:28
Политика

Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Наука

Под восточным побережьем США нашли огромный резервуар с пресной водой

Обновлено вчера в 05:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Зеленский назначил «постпреда» в Крыму

"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе главы государства от 25 июня.
Обновлено в 05:41
Политика

Володин назвал безумными предложения ограничить полномочия РФ в ПАСЕ

Предложения по ограничению полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы «ставят крест на понятии парламентаризма», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
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Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Наука

Беспохмельное пиво создали в России

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Армия и оружие

У станицы Луганская в ЛНР начался отвод войск от линии соприкосновения

У станицы Луганская в ЛНР начался отвод вооруженных сил от линии соприкосновения, сообщает ТАСС со ссылкой на командование самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Госиспытания комплекса ПВО «Деривация-СВ» завершатся в 2020 году

В 2020 году завершатся государственные испытания новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-СВ".
Обновлено в 05:12
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Обновлено в 06:27
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