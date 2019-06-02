Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дядиREGNUM 20:15

Первую главу книги женщина разместила 2 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Подробнее о событии

Племянница Скрипаля опубликовала начало своей книги о событиях в Солсбери

РБК20:49

Племянница Скрипаля опубликовала в соцсетях начало своей книги о дяде

РИА Новости19:57

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу повествующей о событиях в Солсбери книги

ТАСС18:35

Отравление в Солсбери: Виктория Скрипаль опубликовала первую главу книги

Вести.Ru18:46

Начинаю печатать свой опус: Виктория Скрипаль представила первую главу книги о Солсбери

РЕН ТВ18:32

Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди

Газета.Ru18:23

Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Lenta.ru18:56
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Гаджеты

Apple может полностью отказаться от iTunes

Компания Apple готовится отправить iTunes на покой.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Дзержинске после взрывов на заводе

Власти Дзержинска объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после взрывов на ГосНИИ "Кристалл", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса

Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин

Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Гаджеты

Xiaomi рассчитывает захватить до половины рынка смартфонов Индии

Китайская компания Xiaomi рассчитывает занять до 50% рынка смартфонов Индии, заявил глава суббренда Xiaomi Redmi Лу Вейбинг.
Обновлено в 07:07
Здоровье

Вред рыбы превышает ее пользу: какую еще можно есть без опаски

Говорят, что вред современной рыбы давно перевешивает ее пользу, которую так расхваливали старые книги о вкусной и здоровой пище.
Обновлено в 16:46
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено в 17:00
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о личном приеме

Обновлено в 13:27
Кино

Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма

Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Наука

Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет

Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.
Обновлено вчера в 11:00
Единоборства

Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву

В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Общество

В России выросли штрафы за загрязнение рек и озер

С конца апреля штрафы выросли в несколько раз, и теперь максимальное наказание для юрлиц составит 300 тысяч рублей.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери

Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш

Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Здоровье

Артём Здунов навестил пациентов детской клинической больницы

Обновлено в 07:59
Авто

Представлен самый экономичный Jeep Commander

В рамках мероприятия был представлен Jeep Commander с экономичной силовой установкой.
Обновлено в 08:42
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