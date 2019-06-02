Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в СолсбериRT на русском вчера в 22:01
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери. Первая глава книги размещена в Facebook и во «ВКонтакте». Автор попросила «не судить строго» её творчество.
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Политика
США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.
Обновлено в 01:31
Политика
Китай заявил о сотрудничестве с США как единственно верном выборе
Государственный совет Китая заявил, что сотрудничество с США в торгово-экономической сфере является единственно верным выбором.
Обновлено в 01:56
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
Обновлено в 00:26
Происшествия
Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно
Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Политика
Помпео обсудил с Меркель «противодействие российской агрессии»
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
Чаще Ливерпуля в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов побеждали только испанский Реал (13) и итальянский Милан (7).
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено 31 мая в 05:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери
Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено вчера в 14:38
Наука
Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна
Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.
Обновлено в 00:29
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна
Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 04:30
Политика
Министр обороны КНР выступил против действий США в Южно-Китайском море
1 июня заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор Шао Юаньмин заявил, что Пекин выражает протест из-за слов исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, который сделал несколько «ложных замечаний» по вопросам, касающимся Тайваня и Южно-Китайского моря.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Единоборства
Уайлдер прокомментировал поражение Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение Джошуа в поединке с Энди Руисом.
Обновлено в 03:15
Авто
Volkswagen объявил войну тошноте в салоне автомобиля
Компания Volkswagen объявила войну укачиванию в автомобиле.
Обновлено вчера в 04:00
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Взрывы на заводе в Дзержинске произошли в тротиловом цехе
Взрывы на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли в цехе по производству тротила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено вчера в 05:58
Гаджеты
Foxconn остановила производство смартфонов Huawei
Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
Самолету Ту-22М3М пообещали новые управляемые ракеты
Обновлено в 04:25
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено 31 мая в 19:54
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Авто
Концерн GM инвестировал большую сумму в производство пикапов
Председатель и исполнительный директор GM Мэри Барра, заявила, что бренд уже собирает пикапы Chevy и GMC crew cab в рекордном объеме, а новые инвестиции позволят концерну увеличить количество выпускаемых пикапов, дабы удовлетворить высокий уровень потребительского спроса.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
Подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 04:09
Происшествия
Ложные сведения в соцсетях о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях
В отличие от многих пользователей соцсетей, которые по словам чиновника распространяли ложную информацию.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Наука
Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта
Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42