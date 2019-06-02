Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в СолсбериRT на русском вчера в 22:01

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери. Первая глава книги размещена в Facebook и во «ВКонтакте». Автор попросила «не судить строго» её творчество.
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Племянница Скрипаля опубликовала начало своей книги о событиях в Солсбери

РБКвчера в 20:49

Начинаю печатать свой опус: Виктория Скрипаль представила первую главу книги о Солсбери

РЕН ТВвчера в 18:32

Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Lenta.ruвчера в 18:56

Отравление в Солсбери: Виктория Скрипаль опубликовала первую главу книги

Вести.Ruвчера в 18:46

Племянница Скрипаля опубликовала в соцсетях начало своей книги о дяде

РИА Новостивчера в 19:57

Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди

Газета.Ruвчера в 18:23

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу повествующей о событиях в Солсбери книги

ТАССвчера в 18:35
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Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Наука

Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна

Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Власти оценили последствия взрывов в Дзержинске

Обновлено вчера в 23:39
Единоборства

Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа

Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.
Обновлено в 01:34
Общество

Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Ребенок погиб в результате ДТП в Нижегородской области

Обновлено вчера в 15:51
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

На Филиппинах заявили, что продолжат сотрудничество с Россией

Филиппины намерены продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, не опасаясь возможных санкций со стороны США.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес

Андрей Чуев лечится от бесплодия

Бывший участник реалити-шоу «ДОМ-2» Андрей Чуев связал себя узами брака во второй раз в 2017 году.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая призналась, что до сих пор любит Филиппа Киркорова

Перед премьерой «Чикаго» Стоцкая вместе с Киркоровым поехали покупать ей платье и в итоге приобрели очень много вещей.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

Опубликованы снимки секретной части «пакта Молотова-Риббентропа»

Впервые опубликованы сканы советских оригиналов договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Единоборства

Густафссон проиграл Смиту досрочно и объявил о завершении карьеры

Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.
Обновлено в 01:11
Религия

В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма

Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Здоровье

В стране недоедает каждый второй пенсионер

Как заявили во время конгресса, недоедают до 50% пожилых россиян: они получают с пищей мало калорий, редко едят овощи и фрукты, испытывают дефицит целого ряда витаминов.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек

По меньшей мере один человек умер и десять пострадали в результате взрыва автобуса в Кабуле.
Обновлено в 00:58
Экономика

Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат

Производители печатных плат из Японии по итогам 2018 года впервые уступили по объёму производства предприятиям из Китая.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Технологии

В воде грязь найдет: купающихся обезопасит плавучий анализатор

Российские разработчики предложили альтернативный метод — постоянный мониторинг уровня загрязнения воды с помощью первой установки отечественного производства «Буян».
Обновлено вчера в 17:02
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