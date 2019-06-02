Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в СолсбериRT на русском вчера в 22:01
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери. Первая глава книги размещена в Facebook и во «ВКонтакте». Автор попросила «не судить строго» её творчество.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Наука
Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна
Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии
Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Власти оценили последствия взрывов в Дзержинске
Обновлено вчера в 23:39
Единоборства
Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа
Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.
Обновлено в 01:34
Общество
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Ребенок погиб в результате ДТП в Нижегородской области
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
На Филиппинах заявили, что продолжат сотрудничество с Россией
Филиппины намерены продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, не опасаясь возможных санкций со стороны США.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
Андрей Чуев лечится от бесплодия
Бывший участник реалити-шоу «ДОМ-2» Андрей Чуев связал себя узами брака во второй раз в 2017 году.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая призналась, что до сих пор любит Филиппа Киркорова
Перед премьерой «Чикаго» Стоцкая вместе с Киркоровым поехали покупать ей платье и в итоге приобрели очень много вещей.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Опубликованы снимки секретной части «пакта Молотова-Риббентропа»
Впервые опубликованы сканы советских оригиналов договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Единоборства
Густафссон проиграл Смиту досрочно и объявил о завершении карьеры
Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.
Обновлено в 01:11
Религия
В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма
Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Здоровье
В стране недоедает каждый второй пенсионер
Как заявили во время конгресса, недоедают до 50% пожилых россиян: они получают с пищей мало калорий, редко едят овощи и фрукты, испытывают дефицит целого ряда витаминов.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек
По меньшей мере один человек умер и десять пострадали в результате взрыва автобуса в Кабуле.
Обновлено в 00:58
Экономика
Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат
Производители печатных плат из Японии по итогам 2018 года впервые уступили по объёму производства предприятиям из Китая.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Технологии
В воде грязь найдет: купающихся обезопасит плавучий анализатор
Российские разработчики предложили альтернативный метод — постоянный мониторинг уровня загрязнения воды с помощью первой установки отечественного производства «Буян».
Обновлено вчера в 17:02