Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в СолсбериRT на русском вчера в 22:01

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери. Первая глава книги размещена в Facebook и во «ВКонтакте». Автор попросила «не судить строго» её творчество.

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

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