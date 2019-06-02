Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в СолсбериRT на русском 22:01

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери. Первая глава книги размещена в Facebook и во «ВКонтакте». Автор попросила «не судить строго» её творчество.
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Племянница Скрипаля опубликовала начало своей книги о событиях в Солсбери

РБК20:49

Племянница Скрипаля опубликовала в соцсетях начало своей книги о дяде

РИА Новости19:57

Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди

Газета.Ru18:23

Отравление в Солсбери: Виктория Скрипаль опубликовала первую главу книги

Вести.Ru18:46

Начинаю печатать свой опус: Виктория Скрипаль представила первую главу книги о Солсбери

РЕН ТВ18:32

Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Lenta.ru18:56

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу повествующей о событиях в Солсбери книги

ТАСС18:35
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Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Общество

В Сочи арестовали старообрядческий храм

Обновлено в 07:40
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе

В городе # Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com / jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@ NemcofAleksei) 1 июня 2019 г. На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.
Обновлено в 06:26
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Политика

Савченко заявила, что Украина вновь «проиграла бой» за Донбасс

По словам депутата Рады, решение России о выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало «проигранным боем» Украины.
Обновлено в 22:20
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Единоборства

Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титула

Джошуа впервые в карьере проведет бой в США, в котором будет защищать титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Обновлено вчера в 18:47
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Происшествия

Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин

Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Общество

Если «конь» есть, почему его от народа скрывают?

Посылаем запрос в комитет госимущества г. Кемерова.
Обновлено в 21:00
Технологии

Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками

На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено в 12:38
Гаджеты

Телевизоры Xiaomi вновь подешевели: в Китае за 10 минут продано ТВ Xiaomi на 15 миллионов долларов

Всего за 10 минут компания продала телевизоров на 15 миллионов долларов. Всему виной объявленные на время фестиваля скидки.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Роспотребнадзор рассказал, как россиян обманывают в автосалонах

В ведомстве уверены, что подобные мошеннические схемы действуют во многих автосалонах и обман потребителей носит систематический характер.
Обновлено в 04:52
Единоборства

Энтони Смит победил Александра Густафссона удушающим приемом

Обновлено в 15:54
Происшествия

СК показал видео задержания экс-главы Ивановской области

В своем YouTube-канале Следственный комитет (СК) РФ выложил видеозапись, на кадрах которой запечатлено задержание бывшего главы Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.
Обновлено в 09:25
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Культура

Автор «Сталингулага» записал ролик про протесты в Екатеринбурге

Обновлено в 04:45
Происшествия

В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено в 22:24
Культура

Гала-концерт кинофестиваля посвятили Дню защиты детей

Обновлено в 19:44
Авто

Названы лучшие способы экономии топлива в автомобиле

Аналитики назвали наиболее эффективные методы снижения топливного расхода автомобиля. Все они проверены на практике и хорошо работают.
Обновлено в 12:36
Транспорт

В городе параллельно реализуются два крупных проекта – реконструкция «гостевого маршрута» и благоустройство Комсомольского парка

Напомним, что в рамках благоустройства «гостевого маршрута» будут отремонтированы 5,2 километра дорог и тротуаров на улицах Чайковского, Пролетарской, Мира и Тельмана.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
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