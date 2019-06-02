Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в СолсбериRT на русском вчера в 22:01
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери. Первая глава книги размещена в Facebook и во «ВКонтакте». Автор попросила «не судить строго» её творчество.
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Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Транспорт
Волгодонск не успеют эвакуировать в случае ЧП на Ростовской АЭС
Председатель общественной палаты города Волгодонска (Ростовская область) заявил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Ростовской АЭС около 170 тысяч жителей не успеют оперативно эвакуировать, так как они практически окажутся в "блокаде".
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Кино
Элтон Джон обиделся на удаление гей-сцен из его фильма в России
Обновлено вчера в 03:41
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье
Названы три неожиданные причины появления рака кожи
Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожу влияет не только длительное пребывание на солнце, пишет "Российская газета".
Обновлено в 01:49
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Медведев оценил позицию Украины по Минским соглашениям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью ВГРТК прокомментировал позицию Украины по минским договорённостям.
Обновлено в 02:24
Происшествия
О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последствия взрывов на заводе "Кристалл" затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:14
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес
Обновлено вчера в 15:15
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя
В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби
Обновлено вчера в 16:41
Авто
Перегорела лампа ближнего света — но вот неожиданное решение
Если на кроссовере Nissan Terrano перегорит лампа ближнего света, а в бардачке не окажется запасной, ее можно заменить лампой из секции дальнего света – они одинаковые (H7).
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Равшана Куркова показала, как выглядела в детстве
Одна часть восхищалась «шикарными щечками» Равшаны Курковой, другая согласилась из описанием «суровый пацан».
Обновлено в 03:01
Политика
Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей
Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Политика
США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети
Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии
Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Обновлено в 00:17
Технологии
Hush — идеальное одеяло для комфортного сна
Обновлено в 03:06
Общество
Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня
Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
Обновлено вчера в 12:16
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Политика
В Сети впервые опубликованы сканы пакта Молотова‐Риббентропа
В Сети впервые был опубликован отсканированный советский Договор о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа, сообщает "360".
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вышел в свет с невестой
За кулисами была замечена и невеста музыканта Светлана Карпухина, которая продемонстрировала внушительное кольцо на безымянном пальце.
Обновлено в 01:00
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06