Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в СолсбериRT на русском вчера в 22:01

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери. Первая глава книги размещена в Facebook и во «ВКонтакте». Автор попросила «не судить строго» её творчество.
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Племянница Скрипаля опубликовала начало своей книги о событиях в Солсбери

РБКвчера в 20:49

Начинаю печатать свой опус: Виктория Скрипаль представила первую главу книги о Солсбери

РЕН ТВвчера в 18:32

Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Lenta.ruвчера в 18:56

Отравление в Солсбери: Виктория Скрипаль опубликовала первую главу книги

Вести.Ruвчера в 18:46

Племянница Скрипаля опубликовала в соцсетях начало своей книги о дяде

РИА Новостивчера в 19:57

Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди

Газета.Ruвчера в 18:23

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу повествующей о событиях в Солсбери книги

ТАССвчера в 18:35
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